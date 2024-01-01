للنساء.. أهم خمسة فيتامينات بعد سن الأربعين

تحدثت طبيبة أمراض النساء إيكاترينا فولكوفا عن خمسة فيتامينات مهمة بشكل خاص للنساء فوق سن الأربعين للحصول على ما يكفي منها.

وذكرت طبيبة أمراض النساء فولكوفا أن العديد من النساء فوق سن الأربعين يعانين من ظروف تزيد من سوء صحتهن، بسبب نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وحذر الطبيب من أن "التعب والنعاس والعجز الجنسي والخمول ويمكن أن تحدث هذه الحالة لأسباب مختلفة، وأحد أكثرها شيوعا هو نقص الفيتامينات والمعادن".

أهم الفيتامينات للنساء بعد سن الأربعين:

فيتامين د: إنه بجدارة أحد أهم الفيتامينات للنساء بعد سن الأربعين في هذا العصر، تصبح الاضطرابات المرتبطة بالتغيرات في التوازن الهرموني بسبب اقتراب انقطاع الطمث ذات صلة بالجنس اللطيف. ويساعد هذا الفيتامين على الوقاية منها.

قالت طبيبة أمراض النساء فولكوفا: "يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، وهو مسؤول عن قوة العظام، كما يحمي الجسم من تطور مرض السكري، فضلاً عن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والصدفية والسمنة والحساسية".

فيتامين أ: إن إمداداته الكافية لها أهمية كبيرة للوقاية من الشيخوخة المبكرة - مع نقص فيتامين أ، تتدهور حالة الجلد والأنسجة المخاطية بشكل خطير، ويعاني الجهاز التناسلي.

فيتامين E: وهو من أهم الفيتامينات للنساء بعد سن الأربعين، لأنه يشارك في إنتاج الهرمونات الجنسية بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمداد الكافي بفيتامين Eمهم للحالة الجيدة للأوعية الدموية والجلد.

فيتامينات ب المعقدة: يؤثر نقصها سلبًا على أحد أهم أعضاء الجسم الأنثوي - الغدة الدرقية بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تلقي ما يكفي من فيتامينات ب، يجعل النساء يتحملن التوتر بشكل أسوأ ويصابن بالاكتئاب.

فيتامين ج: مصدره الرئيسي هو الأطعمة النباتية الطازجة أو المخمرة، فاستهلاكها غير الكافي يضعف الدفاع المناعي لجسم الأنثى، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات فيه.

وشددت طبيبة أمراض النساء فولكوفا على أنه لا ينبغي عليك تناول الفيتامينات بنفسك، بادئ ذي بدء، يجب تأكيد نقصها عن طريق الاختبارات المناسبة. وبناءً على هذه الاختبارات، يجب وصف تناول الفيتامينات من قبل الطبيب، مع مراعاة جميع الشروط والفروق الدقيقة.