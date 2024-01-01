ترتر وريش.. نسرين طافش تدعى لشعب فلسطين

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة لافتة احتفالًا بالعام الجديد وشاركت متابعيها بعض الصور عبر الإنستجرام.

نسرين طافش تستقبل العام الجديد بالأبيض اللافت

نسرين طافش

وبدت نسرين طافش بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لصيحة الكب، مع الأكمام المنسدلة، صمم الفستان من قماش الترتر الأبيض، الفستان عكس قوامها الرشيق، فيما انتعلت حذاءً بكعب عال.

نسرين طافش

وتزينت خصلات بتوكه مصممة من الريش الناعم مع حبات اللؤلؤ، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع الكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

نسرين طافش

وعلقت على الصور، قائلة: "على أمل انو السنة الجديدة تحمل معاها السلام و المحبة و الطمأنينة لكل قلب محتاج الأمان و الفرح بالعالم يا رب تكون سنة بيضا و سنة نصر و انفراج لفلسطين و السودان و كل مكان موجوع بالعالم، و يبقى الأمل ما بقيت الروح فينا ".

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش (15 فبراير 1982 -)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

النشأة والتعليم

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008،

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

نسرين طافش

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.