تقرير حكومي يكشف عن تراجع معدلات الهجرة الوافدة لإسرائيل خلال 2023

كشف تقرير صادر عن وزارة الاندماج الاجتماعى فى الحكومة الإسرائيلية عن تراجع معدلات الهجرة الوافدة إلى إسرائيل خلال العام الماضى 2023 بصورة كبيرة حيث استقبلت إسرائيل خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2023 ما إجماله 44 ألفا و372 مهاجرا وافدا بتراجع كبير عن معدل الهجرة الوافدة التى شهدتها إسرائيل فى العام 2022 وكان إجماليه 74 ألفا و714 مهاجرا وافدا وهو العام الذى تسببت فيه الحرب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا فى موجات هجرة كبرى للروس والأوكران قاصدين إسرائيل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، صدرت دول الكتلة السوفيتية السابقة لإسرائيل 36 ألف مهاجر خلال العام 2023 من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل ، فيما وفد اليها 2495 مهاجرا من أمريكا وكندا و1780 مهاجرا من أثيوبيا و1125 مهاجرا من أمريكا اللاتينية، أما من فرنسا فقد قدم إلى إسرائيل 945 مهاجرا خلال العام الماضى.

وبحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية ، تركز 65 % من المهاجرين الوافدين إلى إسرائيل خلال العام الماضي فى عشر مدن رئيسية وهى تل أبيب التى استوعبت 6344 مهاجرا و تليها مدينة حيفا التى استوعبت 6165 مهاجرا في العام 2023 بعد ان كانت تتصدر قائمة مدن اسرائيل المستقبلة للمهاجرين الوافدين فى العام 2022.

واستوعبت مدينة القدس 2236 مهاجرا وافد لإسرائيل خلال العام الماضى بينما استقر المقام لـ4453 مهاجرا وافد فى مدينة نيتانيا الإسرائيلية و2671 مهاجرا أقاموا فى بيت يام و كان نصيب مدينة عسقلان "أشكيلون" من المهاجرين الجدد لإسرائيل فى العام 2023 هو الأقل إذ لم يتعدى الفا و85 مهاجرا.

وشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر الماضيان ادنى معدلات قدوم للمهاجرين الجدد الى إسرائيل اذ لم يتعدى معدل الهجرة الوافدة 1000 مهاجر فى اكتوبر ومثل هذا العدد فى نوفمبر وذلك بالمقارنة مع معدل قدوم قدره 7000 مهاجر وفدوا إلى إسرائيل فى يناير 2023 و5000 مهاجر وفدوا أيضل إلى إسرائيل فى مارس 2023 و 5000 مهاجر قدموا إلى إسرائيل فى أغسطس من العام الماضى.