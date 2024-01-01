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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسرع وجبة غذاء.. طريقة عمل فطيرة سجق بالجبن

فطيرة سجق بالجبن
فطيرة سجق بالجبن

فطيرة سجق بالجبن من الوصفات اللذيذة والسريعة التي لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، فإذا كان وقتك ضيق يمكنك صنعها في دقائق، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عملها بـ 4 مكونات فقط.

 

طريقة عمل فطيرة سجق بالجبن

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة

- سجق : 2 كوب (مفروم ومطهي)

- جبن كريمي : نصف كوب

- سمن : ملعقة كبيرة

 

فطيرة سجق بالجبن

 

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي السجق المفروم مع الجبن الكريمي جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن دائرية الشكل بالسمن.

افردي نصف كمية العجين في الصينية مع مراعاة أن يكون طرف العجين للأعلى.

وزعي مزيج السجق المفروم والجبن الكريمي على العجين بالتساوي.

ضعي باقي كمية العجين فوق الحشوة، ثم ضعي أطراف العجينة السفلى عليها لتغطيها من الأطراف وتتماسك.

أدخلي الصينية للفرن حتى تنضج ويتحمر وجهها.

أخرجي الفطيرة من الفرن، واتركيها جانباً حتى تهدأ قليلاً قبل التقطيع، ثم قطعيها وقدميها.

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