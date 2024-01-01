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الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توزيع 27482 كرتونة غذائية للأكثر إحتياجا بالمنيا

توزيع الكراتين الغذائية
توزيع الكراتين الغذائية

شهد اليوم الإثنين ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا،  وأماني تامر علي وكيل المديرية ، إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا ، من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في سياق المشروطية الصحية ، بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 27482 كرتونه.

 

وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  قافلة سيارات  الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية ، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري 

 

و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجاً ،وجاء ذلك بحضور علي ابو النصر مدير إدارة الضمان الإجتماعي ، ومديري الإدارات الإجتماعية ، ورؤساء الوحدات بجميع مراكز المحافظة .

 

حيث تحرك  من ديوان مديرية  التضامن الإجتماعي بالمنيا ، عدد 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية ، تم توزيعها الى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، لتوزيعها على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز ، وخاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية، وذلك  في سياق المشروطية الصحية.

 

وطبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة/وحدة بالكشوف المرفقة ، ويقوم المسئولين عن التسليم بالوحدات الإجتماعية ، للتأكد من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف ، وبطاقة الرقم القومي ، على أن تقوم لجان متابعة من مديرية التضامن الإجتماعي ، بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية ، والتأكد من تسليمها لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي .

 

ومن جانبه أكد ياسر بخيت وكيل الوزاره ، بأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تولي اهتمامًا خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية ، وتقديم خدمات أفضل لهم ، ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة ، مثمنا دور مؤسسة بنك الطعام على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن

الجريدة الورقية