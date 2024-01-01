توزيع 27482 كرتونة غذائية للأكثر إحتياجا بالمنيا

شهد اليوم الإثنين ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، وأماني تامر علي وكيل المديرية ، إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا ، من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في سياق المشروطية الصحية ، بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 27482 كرتونه.

وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قافلة سيارات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية ، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري

و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجاً ،وجاء ذلك بحضور علي ابو النصر مدير إدارة الضمان الإجتماعي ، ومديري الإدارات الإجتماعية ، ورؤساء الوحدات بجميع مراكز المحافظة .

حيث تحرك من ديوان مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، عدد 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية ، تم توزيعها الى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، لتوزيعها على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز ، وخاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية، وذلك في سياق المشروطية الصحية.

وطبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة/وحدة بالكشوف المرفقة ، ويقوم المسئولين عن التسليم بالوحدات الإجتماعية ، للتأكد من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف ، وبطاقة الرقم القومي ، على أن تقوم لجان متابعة من مديرية التضامن الإجتماعي ، بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية ، والتأكد من تسليمها لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي .

ومن جانبه أكد ياسر بخيت وكيل الوزاره ، بأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تولي اهتمامًا خاصاً بالأسر الأولى بالرعاية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية ، وتقديم خدمات أفضل لهم ، ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة ، مثمنا دور مؤسسة بنك الطعام على ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن