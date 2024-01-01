وكيل تضامن المنيا يتفقد كنائس العمودين

في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنيا على دعم المواطنين، زار وفد من مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، برئاسة وكيل الوزارة ياسر بخيت، ومدير فرع الأورمان بالمنيا ضياء أنور محمد.

ونائب مدير مكتب الأورمان بالمنيا محمد سليم سيد، الكنيسة الرسولية بعزبة نخلة، وكنيسة الرسولية بالعمودين، وخلال الزيارة، نقل مدير المديرية تهاني وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضى ، للشعب الكنسي بمناسبة رأس السنة الميلادية ، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ووحدتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم الوفد الشكر للجمعية الاورمان، بقيادة اللواء محمود شعبان، ولهيئة مكتب الأورمان بالمنيا، على الدعم المقدم من لحوم تم توزيعها على الحاضرين ، والتي ساهمت في إدخال الفرحة على قلوب الأسر الفقيرة.

وقد أثنى قساوسة الكنائس على زيارة الوفد، واعتبروها تعبيرًا عن المحبة والتضامن بين أبناء الشعب المصري، ودعوا بدوام المحبة واللحمة الوطنية، وقال ضياء مدير مكتب الاورمان ، إن الجمعية حريصة على تواجدها دائمًا ، ومشاركة إخوتنا الأقباط فى أعيادهم ، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية الترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.