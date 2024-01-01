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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لن تتخلي عنه.. فوائد دبس الرمان المذهلة للجسم

دبس الرمان
دبس الرمان

يستخدم دبس الرمان لإضافة نكهة مميزة لمختلف الوصفات، وبجانب ذلك فهو يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة التي لا يعلمها الكثير، لذا نقدم لك أهم فوائده المذهلة للجسم.

 

فوائد دبس الرمان

العناية بالجلد والبشرة

يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج ومضاد الاكسدة البولفينوليك، فإنه يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل عام تقليل خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية ومنع التأكسد الإجهادي الذي يسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما يحتوي دبس الرمان على مادة النياسين، المهمة في زيادة مرونة الجلد.

 

دبس الرمان

تقوية مناعة الجسم

الرمان يوفر للجسم 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين ج، وكذلك دبس الرمان يوفر فيتامين ج للجسم لكن بنسبة أقل كونه تعرض للتسخين الذي يُقلل من هذه النسبة، ومهما كانت النسبة فبمجرد حصول الجسم على فيتامين ج فإن المناعة ستُعزز وتزداد.

 

الوقاية من مرض ألزهايمر

من فوائد شرب دبس الرمان على الريق أو في أي وقت آخر أنه يُعزز صحة خلايا الدماغ، وهذا يجعله مُقاوم للأمراض العقلية المستقبلية والتي أهمها الزهايمر.

 

تحسين عمليات الهضم

يساعد دبس الرمان في تحسين عمليات الهضم بسبب احتواءه على مجموعة فيتامين ب هذه الفيتامينات مهمة لزيادة كفاءة عمل العضلات والجهاز العصبي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حركة الطعام بالأمعاء وتحسين الهضم بشكل عام، وبالتالي التقليل من المشاكل المعوية مثل الإمساك والنفخة.

 

الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان 

دبس الرمان له القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا ويعود السبب بذلك إلى وجود مضادات أكسدة نشطة في دبس الرمان، والتي تؤثر على الجذور الحرة في الجسم.

 

تخفيف الالتهابات في الجسم

بما أن دبس الرمان غني بمضادات الأكسدة فذلك قد يُشير إلى قدرته على تخفيف حدة بعض الالتهابات في الجسم، ومنها التهابات الجروح والتهابات الأمعاء.

 

فوائد دبس الرمان للكبد

تساعد خصائص دبس الرمان المضادة للأكسدة على الحفاظ على أنسجة الكبد من التلف، كذلك يعمل على تقليل مستوى الكولستيرول في الدم، مما يقي من الإصابة بالكبد الدهني.

 

فوائد دبس الرمان للحامل

يمتلئ دبس الرمان بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي، بالإضافة إلى حمض الفوليك الهام جدا لنو الجهاز العصبي لدي الجنين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والسعرات الحرارية التي يوفرها دبس الرمان للمرأة وقت الحمل.

 

فوائد دبس الرمان لخلايا للدم الحمراء 

يحتوي دبس الرمان على فيتامين ب6، الذي يحسن من عملية نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، حيث يحافظ فيتامين ب6 على صحة وسلامة خلايا الدم الحمراء.

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