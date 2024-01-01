طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

بطاطس محشية من الوصفات المفضلة لدى الكثير، فيتم نزع اللب منها وحشوها بالحشو المفضل لديك، ويمكنك إضافة الجبن الموتزاريلا للحصول على مذاق لذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بطاطس محشية

طريقة عمل بطاطس محشية بالفرن

المقادير

- بطاطس : 500 جراماً (منزوعة اللب)

- لحم مفروم : 100 جراماً (ناعم)

- بصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- سبع بهارات : ربع ملعقة كبيرة

- دبس رمان : ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة صغيرة (مذوب بملعقة كبيرة من الماء)

- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت نباتي : كوب

- ماء : كوب

- ثوم : 5 فصوص (مهروس)

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي حبات البطاطس وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي حبات البطاطس من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق لامتصاص فائض الزيت.

في مقلاة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ثم زيدي اللحم وقلبيه مع البصل حتى يتغير لونه، ونكهي بالملح والسبع بهارات.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم قومي بدهن صينية فرن بالقليل من الزيت النباتي.

احشي حبات البطاطس المفرغة بحشوة اللحم وصفيها في صينية الفرن.

في وعاء ضعي دبس الرمان، ومعجون الطماطم، والماء، والثوم المهروس واخلطي، واسكبي المزيج فوق البطاطس المحشية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج المكونات وتتسبك الصلصة، وقدميها ساخنة.

فوائد دبس الرمان

العناية بالجلد والبشرة

يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج ومضاد الاكسدة البولفينوليك، فإنه يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل عام تقليل خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية ومنع التأكسد الإجهادي الذي يسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما يحتوي دبس الرمان على مادة النياسين، المهمة في زيادة مرونة الجلد.

تقوية مناعة الجسم

الرمان يوفر للجسم 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين ج، وكذلك دبس الرمان يوفر فيتامين ج للجسم لكن بنسبة أقل كونه تعرض للتسخين الذي يُقلل من هذه النسبة، ومهما كانت النسبة فبمجرد حصول الجسم على فيتامين ج فإن المناعة ستُعزز وتزداد.

فوائد دبس الرمان للكبد

تساعد خصائص دبس الرمان المضادة للأكسدة على الحفاظ على أنسجة الكبد من التلف، كذلك يعمل على تقليل مستوى الكولستيرول في الدم، مما يقي من الإصابة بالكبد الدهني.

الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان

دبس الرمان له القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا ويعود السبب بذلك إلى وجود مضادات أكسدة نشطة في دبس الرمان، والتي تؤثر على الجذور الحرة في الجسم.