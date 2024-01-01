مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص إثر سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

محور الفريق كمال عامر.. لقى عامل حتفه، بينما أصيب 5 عمال آخرين في حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين.

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. بسبب سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور، وتبين أن كمرة سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور.

وكان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.