نائبا عن الرئيس.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الإثنين، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمحور صبرى القاضى بمدينة كفرالشيخ.

وقدم المحافظ التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء وسام السيسى، مدير إدارة الأمن الوطنى بكفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمود صلاح الدين، المستشار العسكرى، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب، والدكتور أمانى شاكر، مقرر المجلس القومى للمرأة ونائب رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية (التعليم- الكهرباء- الصحة – الأوقاف )، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والأباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبة.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والاسلامي .

قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية، ناقلاً تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً: " نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد في مكان جديد ومبهر ( كنيسة مارمينا والبابا كيرلس)، وذلك يتواكب مع قرب تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فترة رئاسية جديدة، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.

و قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لثقة الشعب المصرى وفوزه فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بفترة رئاسية جديدة، كما قدم التهنئة للشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصه داعياً أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والأمان، والصلاة من أجل الوطن.

وأشاد الأنبا ماركوس، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصمود المصريين في ظل الأزمات العالمية منها " انتشار فيروس كورونا الذى أضر بالعالم كله، وحـ رب روسيا وأوكرانيا، وحـ رب غـ ـ زة، والحـ روب في الدول المحيطه بمصر، واصفاً مشنين الحـ روب بالشيطان الذي لا يهدأ الكاره لكل خير وسلام ولا يقبل المحبة

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية، والتنفيذية، ورئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع الحضور، قائلاً: " مصر محفوظة من الله ومصر في يد الله ضد المتربصين، وتزداد محافظة كفرالشيخ بريقاً بفضل إنجازاتها المتوالية بإخلاص قيادتها الرشيدة الوطنية الواعية.

قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفرالشيخ، بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بثقة الشعب في انتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح في جميع المجالات، وذلك ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، والتهنئة لأبناء كفرالشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قائلاً : " صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة في صنع القرار وصاحب النظرة المتفردة لمستقبل هذه المحافظة وصاحب الإنجازات الكثيرة التي تزيد المحافظة بريقًا يوما بعد يوم ".

