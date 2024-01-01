الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

آلاف الأتراك يشاركون في مسيرة لدعم فلسطين

مسيرة في تركيا
مسيرة في تركيا

تظاهر عشرات آلاف الأتراك في مسيرة حاشدة انطلقت في مدينة إسطنبول، من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غلاطة، تحت شعار الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل.

         

شارك في المسيرة وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك والصحة فخر الدين قوجة والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب ونواب برلمانيون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في “وقف شباب تركيا” بلال أردوغان.

 

انطلقت المسيرة فجر اليوم الإثنين، وردد المشاركون الهتافات والتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني.

 

وتجمع عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، فوق جسر “غلاطة” بمدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة، في إطار مسيرة نظمتها “منصة الإرادة الوطنية” تحت رعاية “وقف شباب تركيا”.

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