وفد الإتحاد الرياضي فى ضيافة جامعة المنيا

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، وفدي الإتحاد الرياضي للجامعات ولجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي، وذلك خلال مشاركتهما في المؤتمر الذى تنظمه كلية التربية الرياضية؛

وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلية لتطوير الأنشطة الطلابية الجامعية و الروابط الاكاديمية، ضم الوفد كل من والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ، ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتور حسين محمد السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي، والدكتور احمد عبد الخالق نائب رئيس جامعة بني سويف سابقاً ، وأمين لجنة القطاع ، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية .

والدكتورة غادة محمد عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ومن جانب الجامعة حضر الدكتور طارق صلاح عميد كلية التريية الرياضية،، والدكتور إبراهيم ربيع ، رئيس قسم العلوم النفسية والتربويه والإجتماعية بالكلية.

رحب دكتور "عصام فرحات" بضيوف الجامعة مثمنًا مجهودات الإتحاد الرياضي للجامعات ولجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي ، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بمكتبه ، والذى أكد خلاله على حرص الجامعة ، على تطوير النشاط الرياضي ، وتوسيع قاعدة المشاركة به بهدف تنمية قدرات الطلاب المهارية والقيادية

وتناول الإجتماع عدد من المحاور أبرزها: " ارتباط القطاع العلمي في مجال لتربية الرياضية و بالعلوم الأخرى"، و"سوق العمل المستقبلي بعد تغيير مسمى الكلية" ، و"رفع كفاءة مستوى الانشطة الرياضية"، من خلال تعزيز التعاون مع الجامعات.