الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يعلن بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024 ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور بريكس في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

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وأوضح بوتين - في البيان، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس 2024، ستركز على التعاون الإيجابي والبنّاء مع جميع البلدان المعنية".

وأَضاف بوتين أنه "في الأول من يناير، تسلمت روسيا عصا رئاسة مجموعة بريكس، وهي رابطة تضم الآن 10 دول، وفقًا للقرار الذي تبنته قمة البريكس في 15 أغسطس 2022".

وشدد بوتين على أن روسيا "لن تدخر أي جهد لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أنشطة مجموعة بريكس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التقاليد والاسترشاد بالخبرة التي اكتسبتها المجموعة خلال السنوات الماضية".

وفيما يخص خطط روسيا لرئاستها لمجموعة بريكس خلال 2024، قال بوتين إن موسكو ستعمل على تعزيز دور البريكس في النظام النقدي الدولي خلال رئاستها للمجموعة.

وأوضح قائلا: "سنساهم في التنفيذ العملي لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول بريكس 2025، وخطة العمل للتعاون في مجال الابتكار في بريكس 2021-2024 لضمان أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز دور البريكس في النظام النقدي الدولي، وتوسيع التعاون بين البنوك وتوسيع نطاقه، وتعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة".

وسياسيًا، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تخطط لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية داخل مجموعة بريكس خلال رئاستها، موضحًا أن روسيا "ستركز على تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء، من خلال السعي بشكل مشترك إلى استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

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