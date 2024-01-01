الصيد يتخطى نيوجيزة بالدور النهائى في بطولة المنطقة

تمكنت ناشئات كرة السلة بصيد الدقى من الفوز على فريق نيوجيزة بنتيجة 33/49 فى اللقاء الذى اقيم على ملعب البنك الاهلى فى اطار منافسات الدور النهائى لبطولة منطقة الجيزة 14سنة ناشئات.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى محمد، چومانة أحمد, رويدة جمال، سلمى محمد عزت، عاليا احمد محمود، فاطيما محمد، فرح وليد، فريدة محمد طعيمة، لارا هيثم، لارا وائل، جنا اسلام، ياسمين محمد، نادين علي، لى لى أحمد توفيق، نور محمد شنن، حبيبة نادر يوسف، كنزي سامح، هنا محمد عبد الصمد، هيا هيثم حسين ، تالا مهدى النمر.



الجهاز الفني والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني، كريم حسام مدرب، الدكتورة رؤية شاكر طبيبة، دعاء لبيب إدارى، احمد سيد خدمات معاونة ، احمد عصام لجنة كرة السلة