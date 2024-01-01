جولات تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بجامعة المنيا

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولات تفقدية للجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة ؛ وذلك للإطمئنان على سير أعمالها ، وتطبيق جميع الإجراءات المُنظمة لها.

حيث تفقد اليوم الأثنين ، لجان امتحانات طلاب كليتي التربية الرياضية ، والتربية للطفولة المبكرة ، رافقها خلالهما الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكليتين.

وأكد رئيس الجامعة ، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة ،من حيث الهدوء والنظام ؛ لتأدية الطلاب امتحاناتهم بتركيز ويسر، مشددًا ،على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أية حالات غش.

مع الإلتزام بقواعد العملية الإمتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيراً بأن الامتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية وأعياد الأخوة الأقباط.