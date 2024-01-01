توقيع الكشف على 11 ألف مواطن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وذلك بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية ، لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى ، والمناطق الأكثر احتياجا، من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى ( طرفا، العزيمة- منقطين بمركز سمالوط- منشأة الدهب - صفط الغربية بمركز المنيا- كفر الصالحين بمغاغة - الهمة بمركز مطاى) ، حيث تم توقيع الكشف الطبي ف، ي عدد من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم الكشف على 11 ألف و 719 حالة ، وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة ، إلى إجراء عدد 962 تحاليل مختلفة ، موجات صوتية لعدد 68 حالة ، و أشعة عادية لعدد 39 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 762 مترددا ، وتحويل داخلى لعدد 592 حالة ، وتحويل للمستشفى 82 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا.