الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف على 11 ألف مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

 

وذلك بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية ، لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى ، والمناطق الأكثر احتياجا، من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى ( طرفا، العزيمة- منقطين بمركز سمالوط- منشأة الدهب - صفط الغربية بمركز المنيا-  كفر الصالحين بمغاغة - الهمة بمركز مطاى) ، حيث تم توقيع الكشف الطبي ف، ي عدد من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

 

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم الكشف على 11 ألف و 719 حالة ، وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة ، إلى إجراء عدد 962 تحاليل مختلفة ، موجات صوتية لعدد 68 حالة ، و أشعة عادية لعدد 39 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 762 مترددا ، وتحويل داخلى لعدد 592 حالة ، وتحويل للمستشفى 82 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا.

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