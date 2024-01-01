حملات لدعم الإنارة ورفع الإشغالات بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة ، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، ومحيط الكنائس والمدارس .

وذلك استعدادا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد، وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفى إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة ، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

ففي مركز بنى مزار شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ، من الأحياء والشوارع الرئيسية للقرى والأحياء، حيث شملت الحملات قرى ، (بردونه - ابو العباس - ابطوجه - صندفا - أبو جرج - شلقام ) ، وحى جنوب و حي شرق المدينة ، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي ، وضمن الإستعداد لعيد الميلاد المجيد ، قامت الوحدة المحلية بصندفا بأعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات أمام الكنائس.

كما تم تمهيد وتسوية الشوارع بالجريدر بقري ، بردونه ، وأبو العباس ، وأبطوجه، ومتابعة أعمال الرصف بحي شرق ، أعمال الرصف بالشارع الثاني والثالث ، بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة ، مع إزالة التعديات على خط تنظيم الشارع

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، جهودها اليومية في تنظيم حملات ، لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بقرى ، (منبال _ بردنوها _ إبوان _ ابو عزيز _ حلوه) ، بالإضافة ، إلى أعمال صيانة أعمده الإنارة والكشافات بالشوارع ، والطرق الرئيسية بقرية منبال، وتم تنفيذ حمله لرفع الإشغالات بحى شرق المدينة ، حيث تم رفع الإشغالات وتم وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين ، وذلك لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات

كما تابعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة المنيا ، جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى ، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرى ، تلة ، وصفط الخمار ، وبنى أحمد الغربية ، وطوة، ونقلها الى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي ، للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية ، والحد من انتشار الأمراض، الي جانب القيام بأعمال صيانة للأعمدة والكشافات ، وتغيير اللمبات التالفة بدائرة الوحدة المحلية وكذلك بمحيط الكنائس.

ومن جانب آخر، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ، ( سمالوط – ملوى ) ، حملات مكثفة لأعمال النظافة ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، حملات مكثفة لرفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق بشوارع وقرى المركز، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ، والطرق المؤدية للكنائس ، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة ، حفاظا على الأرواح.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، نظمت الوحدات المحلية، حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى ، ( البرشا ـ نواى ـ دروة ـ تنده ـ قلندول ـ الروضة ـ إبشادات ) ، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ، وتم تمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر، وكذلك استمرار اعمال صيانة اعمدة الإنارة ، وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية ، واستجابة لشكاوى المواطنين بقرية البرشا ، تم شفط المياه من الشارع العمومى اثر كسر بماسورة المياه .

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس - أبوقرقاص) جنوب المنيا ، جهودهما في في النهوض بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات، ففى مركز ديرمواس ، تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بقرى ، ( دلجا – نزلة البدرمان – تل بنى عمران ) بالإضافة لتمهيد وتعديل مراسى المعديات النيلية بالبر الشرقي ، بقريتي تل بني عمران ، والحاج قنديل ، وذلك للتغلب على انخفاض منسوب مياه النيل، وفى مركز أبوقرقاص ، تواصل حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات ، بنطاق الطرق الرئيسية والفرعية بقرى ، ( أبوقرقاص البلد - ابيوها - نى موسى ) .