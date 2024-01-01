الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لدعم الإنارة ورفع الإشغالات بالمنيا

دعم الإنارة العامة
دعم الإنارة العامة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة ، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، ومحيط الكنائس والمدارس .

 

وذلك استعدادا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد، وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفى إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة ، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

 

ففي مركز بنى مزار شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ، من الأحياء والشوارع الرئيسية للقرى والأحياء، حيث شملت الحملات قرى ، (بردونه - ابو العباس - ابطوجه - صندفا - أبو جرج - شلقام ) ، وحى جنوب و حي شرق المدينة ، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي ، وضمن الإستعداد لعيد الميلاد المجيد ، قامت الوحدة المحلية بصندفا بأعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات أمام الكنائس.

 

كما تم تمهيد وتسوية الشوارع بالجريدر بقري ، بردونه ، وأبو العباس ، وأبطوجه، ومتابعة أعمال الرصف بحي شرق ، أعمال الرصف بالشارع الثاني والثالث ، بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة ، مع إزالة التعديات على خط تنظيم الشارع

 

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، جهودها اليومية في تنظيم حملات ، لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بقرى ، (منبال _ بردنوها _ إبوان _ ابو عزيز _ حلوه) ، بالإضافة ، إلى أعمال صيانة أعمده الإنارة والكشافات بالشوارع ، والطرق الرئيسية بقرية منبال، وتم تنفيذ حمله لرفع الإشغالات بحى شرق المدينة ، حيث تم رفع الإشغالات وتم وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين ، وذلك لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات

 

كما تابعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة المنيا ، جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى ، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرى ، تلة ، وصفط الخمار ، وبنى أحمد الغربية ، وطوة، ونقلها الى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي ، للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية ، والحد من انتشار الأمراض، الي جانب القيام بأعمال صيانة للأعمدة والكشافات ، وتغيير اللمبات التالفة بدائرة الوحدة المحلية وكذلك بمحيط الكنائس.

 

ومن جانب آخر، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ، ( سمالوط – ملوى ) ، حملات مكثفة لأعمال النظافة ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، حملات مكثفة لرفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق بشوارع وقرى المركز، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ، والطرق المؤدية للكنائس ، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة ، حفاظا على الأرواح.

 

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، نظمت الوحدات المحلية، حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى ، ( البرشا ـ نواى ـ دروة ـ تنده ـ قلندول ـ الروضة ـ إبشادات ) ، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ، وتم تمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر، وكذلك استمرار اعمال صيانة اعمدة الإنارة ، وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية ، واستجابة لشكاوى المواطنين بقرية البرشا ، تم شفط المياه من الشارع العمومى اثر كسر بماسورة المياه .

 

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس - أبوقرقاص) جنوب المنيا ، جهودهما في في النهوض بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات، ففى مركز ديرمواس ، تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بقرى ، ( دلجا – نزلة البدرمان – تل بنى عمران ) بالإضافة لتمهيد وتعديل مراسى المعديات النيلية بالبر الشرقي ، بقريتي تل بني عمران ، والحاج قنديل ، وذلك للتغلب على انخفاض منسوب مياه النيل، وفى مركز أبوقرقاص ، تواصل حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات ، بنطاق الطرق الرئيسية والفرعية بقرى ، ( أبوقرقاص البلد - ابيوها - نى موسى ) .

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