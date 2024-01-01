الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش النمساوي: اعتقال 22 ألفًا و350 لاجئًا و 70 مهربًا العام الماضي

الجيش النمساوي
الجيش النمساوي

أكدت وزارة الدفاع النمساوية اليوم أنه تم اعتقال 22 ألفا و350 لاجئا و70 مهربا في العام الماضي، مشيرة إلى وجود 900 جندي نمساوي منتشرين في الخارج في 15 مهمة منهم 31 امرأة.

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وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الإثنين أن أهم وحدات الجيش النمساوي في الخارج موجودة في كوسوفو والبوسنة والهرسك ولبنان ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إحدى السمات الخاصة للجيش كانت إرسال فرق دعم الأزمات إلى الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى مشاركة 150 عنصرا من الجيش الفيدرالي في حماية الممتلكات وحراسة البنية التحتية الحيوية في مهمات تستمر حتى نهاية فبراير المقبل.

ولفت البيان إلى أنه تم إبطال مفعول ما يقرب من 51 طنا من الألغام من خلال 1042 عملية في العام الماضي بما في ذلك حوالي 100 كيلوجرام من بحيرات النمسا في ثلاث عمليات غوص في شهر سبتمبر الماضي وحده، كما تم العثور على 16 قنبلة غير منفجرة تابعة للاتحاد السوفييتي السابق من الحرب العالمية الثانية وتم التخلص منها.

 

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