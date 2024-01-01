لقاءات إرشادية للعاملين بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات في المنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا ، سلسلة لقاءات إرشادية لتوعية العاملين بالمنطقة الصناعية (شرق النيل) ، بخطورة الإدمان والمخدرات ، وتعريفهم بآلية تلقى العلاج بالمجان ، على نفقة الدولة.

وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات ، والتعريف بطرق العلاج المجاني التى توفره الدولة ، في سرية تامة لمن وقع في دائرة الإدمان.

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن اللقاءات شملت زيارة 15 مصنعا كثيف العمالة ، يضم أكثر من 3 آلاف عامل ، حيث تم توزيع مطبوعات على العمال حول قضية الإدمان وتعاطى المخدرات ، وتلقى استفساراتهم المختلفة والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقضية المخدرات ، والتعريف بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات ، عن طريق توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة ، من خلال الإتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وأضافت ، أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي المصانع لتوضيح آليات الكشف المبكر ، عن التعاطي للعمال وكيفية التعامل مع الحالات المرضية حال ظهورها ، وكذلك بحث سبل تكثيف لقاءات التوعية بالمصانع ، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال.