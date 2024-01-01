منتخب الشباب يخوض مرانه باستاد القاهرة .. وتقسيمة بين اللاعبين

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة الدولى على هامش المعسكر الذى انطلق اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبل.





وبدأ المران بتدريبات بدنية للاعبين ، ثم تدريبات على بعض الجمل الفنية والخططية واختتم بتقسيمة بين اللاعبين.

ويواصل المنتخب تدريباته غدًا الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولي.

المنتخب الأول في أمم أفريقيا ..

وعلى صعيد الفريق الأول ، يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها ، بملاقاة نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري لحساب مرحلة دور المجموعات.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من فبراير المقبل.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

