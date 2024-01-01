كيفية التحقق من تقييمك في أوبر.. هل مهمًا عند حجز سيارة أجرة

إذا كنت أحد راكبي أوبر، فيجب أن تكون على دراية بكيفية عمل نظام التصنيف. لكن القليل من الناس يعرفون أن السائقين يقومون أيضًا بتقييم الركاب. هل تساءلت يومًا ما إذا كانت زجاجة المياه المنسية هذه قد أكسبتك تقييمًا بنجمة واحدة من أوبر؟ أو ما إذا كانت محادثتك الممتازة مع السائق قد رفعتك إلى خمسة؟

يمكن لجميع مستخدمي أوبر الوصول إلى تصنيف متوسط التقييم الخاص بهم في مركز الخصوصية لتطبيق أوبر، حيث سيتمكنون من معرفة عدد السائقين الذين منحوهم تقييمًا ممتازًا بـ 5 نجوم، وعدد السائقين الذين حصلوا على النجمة الفردية المخيفة، وكل شيء بينهما.

سنخبرك هنا كيف يمكنك الكشف عن ألغاز نظام تصنيف Uber وكيف يمكن أن يكون مهمًا لحجز رحلة.

للتحقق من تفاصيل تقييمات أوبر



في قائمة الإعدادات، اضغط على الخصوصية ثم مركز الخصوصية.

في مركز الخصوصية، اسحب إلى اليمين وانقر على المربع "هل ترغب في رؤية ملخص لكيفية استخدامك لأوبر".

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "تصفح بياناتك" وانقر على "عرض تقييماتي" لرؤية التفاصيل.

بالإضافة إلى عرض تقييماتك، يمكن للمستخدمين أيضًا مراجعة معلومات رحلاتهم السابقة وتفاصيل الدفع والتحكم في تفضيلات التسويق والمزيد في مركز الخصوصية.



لماذا تقييمات أوبر مهمة



مثلما تتحقق من تقييم السائق قبل اتخاذ قرار بالركوب معه، يتحقق السائقون أيضًا من تقييمات المستخدم. قام فريق موقع TOI الفني بفحصها مع عدد قليل من السائقين ووجد أن بعض السائقين ينظرون إلى تصنيف الركاب قبل قبول الرحلة.

"أتحقق من التقييم قبل قبول الرحلة. قال أحد السائقين لأحد أعضاء فريق TOI التقني: "إذا كان تقييم الراكب منخفضًا، فإنني أتجنب القيام برحلة".

ادعى سائقون آخرون أنهم لا ينظرون إلى التقييم قبل قبول الرحلة ويتخذون القرارات على أساس المبلغ الذي يكسبونه من الرحلة.



كيفية تحسين تقييمك على أوبر



يتمتع كل من الركاب والسائقين بالقدرة على التقييم من نجمة إلى خمس نجوم في الرحلة. التقييم هو متوسط آخر 500 رحلة. إذا كنت ترغب في المساعدة في تحسين تقييمك، وفقًا لـ Uber، فقد شارك السائقون بعضًا من أهم الأسباب التي تجعلهم يوزعون عددًا أقل من النجوم:

لا ينبغي أن يضطر السائقون إلى التنظيف بعدك، لذا تأكد من أخذ القمامة وأي متعلقات أخرى معك.

يقدر السائقون وقتهم ولا ينبغي عليهم انتظارك، مما يعني أن المستخدمين يجب أن يكونوا مستعدين للانطلاق عند وصول السائق. توفر أوبر فترة انتظار مدتها 5 دقائق، وبعد ذلك يتم تطبيق الرسوم على أساس الدقيقة.

تمامًا مثل أي شخص آخر، يتوقع السائقون أيضًا الاحترام.

ويقول السائقون أيضًا إنهم أشاروا باستمرار إلى غلق الأبواب كسبب لخصم النجوم.