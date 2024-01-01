الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الدولة نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات خلال 2023 (شاهد)

الصحة
الصحة

كشف  الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي،  أبرز إنجازات الصحة في عام 2023.

 

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وأضاف “حتة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن   عام 2023، شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي من أبرزها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

 

وأشار إلى أنّه في عام 2023، جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين.

 

وتابع حتة أنه :"لو كانت الأمور بالشكل الطبيعي دون مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لعدد العمليات، كنا هنشوف عدد عمليات كبير جدًا، وتراكم حالات، وكمان قوائم الانتظار بتكون فيها حالات معرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول فى مشكلات صحية أكبر".

 

وواصل حتة أن :"مبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر إطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي".

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