الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل

خرائط جوجل
خرائط جوجل

لا تساعدك خرائط جوجل، وهو تطبيق تنقل واسع الانتشار، في العثور على طريقك فحسب، بل تتيح لك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء. سواء كنت تجتمع مع شخص ما، أو تنسق خطط السفر، أو ببساطة تخبر أحبائك أنك آمن، فإن مشاركة موقعك المباشر على خرائط جوجل تعد عملية واضحة.

txt

هل يختفي "وضع القيادة" في خرائط جوجل على Android

txt

كيفية العثور على الارتفاع على خرائط جوجل


دليل عام حول كيفية مشاركة موقعك المباشر باستخدام خرائط جوجل

افتح خرائط جوجل
تسجيل الدخول
شارك موقعك
مشاركة موقعك المباشر
اختر المدة
حدد جهات الاتصال
يرسل
مراقبة الموقع المشترك
التوقف عن المشاركة

الجريدة الورقية