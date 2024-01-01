كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل

لا تساعدك خرائط جوجل، وهو تطبيق تنقل واسع الانتشار، في العثور على طريقك فحسب، بل تتيح لك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء. سواء كنت تجتمع مع شخص ما، أو تنسق خطط السفر، أو ببساطة تخبر أحبائك أنك آمن، فإن مشاركة موقعك المباشر على خرائط جوجل تعد عملية واضحة.



دليل عام حول كيفية مشاركة موقعك المباشر باستخدام خرائط جوجل

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