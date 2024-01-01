غلق 4000 منشأة غذائية مخالفة خلال عام 2023 بالشرقية

اختتمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ بإعدام ٣٤٢ طن أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣٧٣ طن أغذية.

وأصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق عدد ٤١٠٩ منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وتم تحرير عدد ١٩٩٣١ محضر شرطة، وسحب عدد ١٦١٠٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى إصدار عدد ٣٩٠٥٠ شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد ٢٠٩٩٦ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على عدد ٣٩٨٢ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد ٨٩٠٢ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد مسعود إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظاً علة الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعلى إسماعيل مراقب أول المديرية، وأحمد أمين مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.