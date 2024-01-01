اعتماد ترقية 375 موظف وموظفة بإدارات قنا المحلية

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، ترقية 375 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2023م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2023م.

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القرار نص في مادته الأولى ترقية 375 موظفاً من المستوى الوظيفى الأدنى إلى المستوى الوظيفى الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى اعتبارا من أول يوليو 2023، وفقا للمسمى الوظيفى لهم، كما تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لعدد 131 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفى وذلك وفقاً للقانون.

وأشار عبد الباقي، بأن يجرى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديوان العام واداراته المختلفة بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الموارد البشرية بالمحافظة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تكثيف وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .