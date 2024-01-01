زيادة القدرة التخزينية للقمح لـ5.3 مليون طن.. 86 صومعة مملوكة للدولة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اجمالى القدرة التخزينية للقمح تبلغ ٥.٣ مليون طن بزيادة تتجاوز ٣ ملايين طن مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، الأمر الذى يعود المشروع القومى للصوامع الذى نفذته الوزارة بهدف الحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن لا يتعرض لعوامل التلف والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

كما أعلنت وزارة التموين عن الانتهاء من انشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية، المنوفية ، المنيا وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.

جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو وجار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى ( 5 ) ملايين طن.

يبلغ عدد الصوامع التى تمتلكها الدولة 86 صومعة ،تم تنفيذ عدد (5) صومعة ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية (300) الف طن وتم تنفيذ 6 صومعة ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 الف طن.و تنفيذ 11 صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 الف طن و تنفيذ عدد (22) صومعة معدنية في عدد (17) محافظة بطاقة (60) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (1.320) مليون طن.

كما تم الانتهاء من انشاء عدد 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية كما تم تنفيذ عدد (28) صومعة معدنية في عدد (18) محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين (1000) الي (40) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (600) الف طن و تنفيذ عدد (3) صوامع معدنية في عدد (3) محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن و تنفيذ عدد (5) صوامع بالموانئ في عدد (3) محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.