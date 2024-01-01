محافظ بني سويف يُكرّم طالب فاز بالمركز الأول في مسابقة بماليزيا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الطالب مارك نادر فتحي ، لحصولهم على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة" اليوسي ماث العالمية" والتي أقيمت بدولة ماليزيا ، وتستهدف تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات باللغة الإنجليزية وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية

حيث سلم المحافظ الطالب الأول عالمياً ، شهادة تقدير ، نظير لتميزه ونبوغه العلمي، مقدماً التهنئة لأسرة الطالب وأسرة العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة ، مشيراً إلى اعتزازه بالإنجاز والتميز الذي حققه الطالب وتفوقه على أقرانه على مستوى دول العالم في تلك المسابقة الدولية ، وتمثيل محافظته ورفع علم بلده في المحافل والمنتديات العالمية

من جانبه قدم محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم ، تهنئته للطالب "مارك " بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية التابعة لإدارة تعليم بالفشن ، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة ، مؤكدا دعم المديرية للطلبة الفائزين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم ، موضحاً أن "يوسي ماث " برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض السنوي للعلوم والهندسة لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية إيسف للعام 2023/2024، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بنادي الشرطة

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