شبانة : الوكرة القطري يدخل بقوة لضم احمد عبد القادر

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الوكرة القطري دخل بقوة في الساعات الأخير للحصول على خدمات لاعب الأهلي أحمد عبد القادر.

وأضاف شبانة ان نادي الوكرة يسير بخطى ثابته في بطولة الدوري القطري ويأتي في المركز الثاني .

واستكمل شبانة .. الوكرة كان قد طلب اللاعب في الفترة الماضية وتوقفت المفاوضات قبل ان تعود مجددا على طاولة الاعلام القطري، كما يرى شبانه انه ربما ان يكون حمدي فتحي له يد في فتح باب المفاوضات بين النادي واللاعب من جديد.