بالكعك والبط.. كيف كان يحتفل قدماء المصريين برأس السنة؟

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن السنة المصرية القديمة كان بها عدد كبير من الأعياد طبقًا لما ورد في "الكاليندر" أو قائمة الأعياد الموجودة على الجدار الخارجي من الناحية الجنوبية لمعبد هابو غرب الأقصر.

احتفال قدماء المصريين برأس السنة

وأضاف بدران في تصريحه لـ"الوفد"، أن كل الأعياد عند المصريين منذ عهد الفراعنة مرتبطة بالطعام والشراب، إذ كان المصريين القدماء يحتفلون بطهي البط والأوز والطيور المختلفة وأيضًا الأسماك المُجففة بكل أنواعها، والمشروبات كانت الجعة "منقوع الشعير"، والنبيذ، بالإضافة إلى كعك عيد الميلاد التي يرجع إلى قدماء المصريين، وهي كانت مخلوطة بعسل النحل والتين المجفف وحب العزيز.

وأوضح أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن الاحتفال برأس السنة عند قدماء المصريين كانت تتم طبقًا للتقويم المصري القديم وهو كان تقويم شمسي مرتبط بظاهر الفيضان والدورة الزراعي، وكانت بدايته في 17 يوليو، ولكن مع تغير الظواهر الفلكية أصبحت رأس السنة المصرية القديمة في 11 سبتمبر وهي بداية شهر توت في التقويم القبطي، وهو التقويم الموجود حتى الآن.

وأكد أن هذا العام تم الاحتفال بمرور 6465 سنة على التقويم المصري القديم، لافتًا إلى كلمة "كريسماس" وهي يونانية تعني ميلاد المسيح.

وأوضح ان مظاهر الاحتفال بالعام الجديد مأخوذ من المصري القديم، الذي كان يتجه إلى نهر النيل "شريان الحياة"، وكان يتم توزيع آواني العام الجديد التي تُملأ بمياه النيل المقدسة.

واختتم: الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة إبداع وحياة وبهجة وفرح، ويتجلى ذلك في عدد الأعياد التي وصل عددها إلى 170 عيدًا خلال العام.