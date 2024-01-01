ريم مصطفى تتخلى عن شعرها برفقة كلبها في احتفالات الكريسماس (صور)

خضعت الفنانة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة احتفالًا بليلة رأس السنة بجانب شجرة الكريسماس، برفقة كلبها وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.

ريم مصطفي تغيير لون شعرها للمرة الأولى

وبدت ريم مصطفي بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بدون أكمام، صمم من قماش الكريب باللون الأحمر الصارخ، كما حرصت على تزين كلبها ببلوفر أحمر مزين الغزالة البيضاء لتكون رمزًا واضحًا من رموز مظاهر الاحتفالات بـ ليلة رأس السنة.

ريم مصطفى برفقة كلبها في الكريسماس

وفاجأت جمهورها بتغيير لون شعرها للأسود للمرة الأولى بعد دخولها عالم الفن، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الطبيعية ليتناسب مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ريم مصطفى برفقة كلبها في الكريسماس

ريم مصطفى

ريم مصطفى من مواليد 25 ديسمبر 1986، ممثلة مصرية، خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك.