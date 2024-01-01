عمر يوم وحتى 18 شهرًا.. جدول تطعيمات الأطفال في 2024

يعد تطعيم الأطفال من الإجراءات الطبية الآمنة والفعالة جداً، حيث تهدف لمواجهة مرض شلل الأطفال والحفاظ على مناعتهم منذ الولادة.

ويأتي تطعيم الأطفال منذ الولادة، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وسياسة وزارة الصحة التي تتضمن إدراج الطعوم الجديدة أو زيادة عدد جرعات التطعيمات الروتينية القائمة حسب مقتضيات الوضع الوبائي.

ويبدأ جدول تطعيمات خاص بالأطفال بداية من عمر يوم وحتى 18 شهراً، وذلك في إطار حمايتهم من الأمراض الوبائية التي لها تأثيرات مختلفة على الصحة العامة وتفشى الأوبئة.

جدول تطعيمات الأطفال بداية من عمر يوم وحتى 18 شهراً

- عند الميلاد يحصل الطفل على الجرعة الصفرية والطُعم سايبن، ضد مرض شلل الأطفال، وهو عبارة عن نقطتين بالفم، كما يحصل الطفل على تطعيم الدرن، وهو عبارة عن حقن داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع اليسري.

- عند إتمام شهرين يحصل الطفل على جرعة أولى من الطُعم سايبن ضد شلل الأطفال بالفم، والخماسي ضد مرض الثلاثي البكتيري وهيموفيلاس إنفلونزا، وهو عبارة حقن بالعضل فى الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن، كما يحصل الطفل على التطعيم سولك، ضد مرض شلل الأطفال، وهو عبارة عن حقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

- عند إتمام 6 أشهر يجري التطعيم ضد شلل الأطفال، والخماسي وسولك ضد شلل الأطفال، وبعد مرور 9 أشهر، التطعيم بالجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال، نقطتين بالفم.

- عند إتمام 12 شهراً يجري التطعيم ضد شلل الأطفال مرة أخرى، نقطتان بالفم، وتطعيم «إم إم آر» ضد الحصبة والحصبة الألماني والنكاف، حقنة تحت الجلد بالذراع اليمنى.

- عند إتمام 18 شهراً يجري التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألماني والنكاف والدفتيريا والسعال الديكي.