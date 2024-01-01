الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة : مهاجم الأفريقي التونسي على رادار الزمالك

الطيب المزياني
الطيب المزياني

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك يضع على طاولة صفقاته القادمه عقب فتح القيد اللاعب الجزائري الطيب المزياني.

 

وأضاف شبانة ان اخبار اهتمام القلعة البيضاء بلاعب الأفريقي التونسي جاء عقب ما تداول مؤخرا بشأن ضم أهولو لاعب الرجاء المغربي يعني بان هناك عمل داخل النادي على اقتراب فك القيد.

 

واختتم شبانة حديثه قائلا : على الزمالك التأني في اختيار صفقاته الفترة المقبلة وان الاهم هو استقطاب لاعب يفيد الفريق أفضل من التعاقد مع اعداد كبيرة لا فائدة لها.

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