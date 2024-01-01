هدى الإتربي تتخلى عن احتفالات الكريسماس وتتألق بالحجاب (صور)

فاجأت الفنانة هدى الإتربي متابعيها بأحدث إطلالاتها في أول أيام العام الجديد 2024 لتترصد أهتمام متابعيها وجمهورها.

هدى الإتربي

وبدت هدى الإتربي بإطلالة محتشمة، لادائها مناسك العمرة، حيث ارتدت عباءة بيضاء مزينه بالخيوط الرفيعه من الأطراف.

هدى الإتربي

وحرصت على ارتداء الحجاب وغطاء شعرها كاملًا، ولتظهر بملامحها الطبيعية وبشرتها الصافية دون وضع مستحضرات تجميلة نهائيًا لتبدو على طبيعتها.

هدى الإتربي

وانهالت عليها التعليقات المؤيده لاحتشامها من قبل رواد السوشيال ميديا، رصدنا أبرزها ماشاء الله زي القمر يا دودو، صورتك بالحجاب جداً جميلة، كيف شعور الراحة والسكينة مع الله، ربنا يسبتك على الإيمان".

هدى الإتربي

هدى الإتربي

هدى الإتربي من مواليد 1998هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات. درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

هدى الإتربي

بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم «علي بابا» عام 2018. أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر 2020، بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح المهرجان.

أهم أعمالها

خلال 4 سنوات قدمت 20 عمل (4 أفلام و16 مسلسل) كان أهمها:

مسلسل «اللي مالوش كبير» للمخرج مصطفى فكري عام 2021 (قامت بدور هند).

مسلسل «ضل راجل» للمخرج أحمد صالح عام 2021 (قامت بدور غادة خليل).

مسلسل «الوجه الآخر» للمخرج سميح النقاش عام 2020 (قامت بدور ملك عادل).

مسلسل «خيانة عهد» للمخرج سامح عبد العزيز عام 2020 (قامت بدور هند).