الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عصابة القطع النحاسية المسروقة في قنا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، تاجران خردة "له ممعلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة قنا) تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة قطع نحاسية مختلفة الأحجام "بارات نحاسية" من أكشاك الكهرباء بدائرةالقسم ، وبحوزتهم (6 قطع مختلفة الأنواع "بارات نحاسية" وزنت 60 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة فى الفك والسرقة).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

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