انتظام طلاب 10 كليات بأداء الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي التربية والحقوق وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد أساتذة المادة للإجابة على أي استفسارات.

شهد جولة رئيس الجامعة الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات.

ويؤدي اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة طلاب كليات الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعي، العلوم، التربية النوعية، الهندسة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات، المعهد الفني للتمريض.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته، أن الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.



وقام رئيس الجامعة، خلال جولته باستطلاع اراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات وعن المشكلات التي تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.



ولفت الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.