زلزال اليايان يقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل (فيديو)

تسبب الزلزال الذي ضرب وسط اليابان في انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل في المنطقة المحيطة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشملت المناطق المتضررة بالزلازل، محافظات توياما وإيشيكاوا ونيجاتا، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

ووقع الزلزال على عمق 56 كم تحت سطح البحر، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة إيشينوماكي، شمال شرقي البلاد.

تسبب الزلزال بموجات تسونامي وصلت إلى سواحل البلاد، وصدرت تحذيرات من وصول موجات تسونامي تصل إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق الساحل على طول بحر اليابان، وعند الساحل الغربي للبلاد.

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص

وأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في مقاطعات مياغي، وفوكوشيما، وغيفو، وناقاساكي، وتوتوري، وإهيمه.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون منزل في البلاد. كما تسبب الزلزال في وقوع أضرار في المباني والبنية التحتية.

تسبب الزلزال العنيف في اليابان في حالة من الذعر بين السكان، وتسبب في أضرار جسيمة في البلاد. وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، حيث تقع على منطقة زلزالية نشطة.

أكّدت الحكومة اليابانية، عدم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، بعد سلسلة زلازل قوية هزّت وسط اليابان خلال الساعات القليلة الماضية.