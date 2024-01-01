الإثنين 01 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يواصل حملاته المكثفة في أسوان ودمياط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسوان

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو" – 56 زجاجة مشروبات كحولية).. بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (782) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8 كيلو جرام لمخدر البانجو –9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين)وكذا ضبط (6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8متهمين ( لـ 6 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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