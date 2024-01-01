مطران قوص ونقادة يقرر إلغاء مظاهر الاحتفال بـ رأس السنة

تضامنًا مع غزة..

ألغي أنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة جنوب قنا؛ مقرر لجنة العلاقات العامه بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاحتفالات بحلول رأس السنة الميلادية، تضامنًا مع الأشقاء فى فلسطين والسودان.

بيّن المطران، إن الاحتفال بحلول رأس السنة الميلادية اقتصرت على إقامة صلاة القداس بكنائس إيبارشية قوص ونقادة، دون إقامة مظاهر إحتفالية.

وقال .. نحن مطمئنون على كل بلادنا أنها بخير ولكن لدي جيراننا ألم وبكاء ونواح وعويل وخسارة وقتل، وهذا يجري على كافة الحدود.

وخص مقرر لجنة العلاقات العامة أهالي غزة بالذكر وأبرز أن، الحرب مستمرة والضرب، واليد هناك ثقيلة عليهم جدًا، وتساءل كيف يقضون الليالي الباردة، وما الذي يفعلونه؟ حقيقةً قلبنا يتمزق عليهم.

وتابع ندعو الرب أن يجعل نهاية لكل ألم وضيقة ، ونحن بمشاركة بسيطة إلغينا الاحتفال من جهتنا وقمنا بالصلاة فقط هذه السنة ، و لا توجد أي مظاهر احتفالية أو حتى شجرة عيد الميلاد.

وأقيمت مساء أمس الأحد ، الموافق اليوم الأخير من سنة 2023، صلاة القداس، بمدن وقرى شمال وجنوب المحافظة، وإمتدت الصلاة من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة؛ وحلول العام الجديد.

فى جنوب المحافظة، التي تضم إيبارشية قوص ونقادة، يترأس صلاة القداس أنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى مدينة قنا، عاصمة الإقليم، ترأس صلاة قداس رأس السنة، أنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وتوابعها، بالكنيسة المرقصية وسط مدينة قنا، كما جرت التقاليد.

وفى مدينة دشنا، وسط محافظة قنا، ترأس أنبا تكلا مطران دشنا، صلاة قداس رأس السنة، بالكنيسة الرئيسية وسط مدينة دشنا.

وفى شمال المحافظة، أقام قساوسة إيبارشية نجع حمادي الصلوات بالكنائس.