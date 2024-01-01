ندوة تثقيفية بالشرقية عن "سماحة الدين الإسلامي"

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر غدا الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن سماحة الدين الإسلامي، وذلك بعنوان «الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والمحبة».

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة سيتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحاضر سيكون الشيخ كيلانى عبد الرحمن الكنانى من علماء وزارة الاوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتقديم آثار حسين السعدني باحثة ماجستير دراسات إسلامية وعربية جامعة الأزهر وعضو نادى القيادات الشبابية بالإدارة العامه للبرلمان والتعليم المدنى، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن عناصر الندوة ستدور حول: الدين الإسلامي قائم على الوسطية والمحبة والاعتدال، الإسلام يدعو إلى نبذ العنف التطرف والتشدد، الدين الإسلامي كرم الإنسان على إطلاق انسانيته، مواقف من حياة الرسول تدل على الوسطية والاعتدال والمحبة، أثر الوسطية والاعتدال في المعاملات على الفرد والمجتمع.