محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال تغطية ترعة ام الريش بالإبراهيمية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية؛ معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وكسب ثقتهم، ونيل رضاهم، نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة أم الريش بطول 150 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه، وذلك إستعداداً للبدء في تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية، تيسيراً علي المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.