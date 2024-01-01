الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم البيئة تكشف تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الكوكب (فيديو)

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

كشفت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البيئة، وعضو الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الكوكب، مؤكدة أنها تسببت في زيادة منسوب المياه إلى مترين، مثلما حدث في ألمانيا.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن ارتفاع الحرارة لم يسجل منذ 120 سنة، ومن الممكن أن تؤدي إلى تدميرات كثيرة جدًا، سواء على البشر أو الطرق والأراضي الزراعية، وغيرها.

ارتفاح الحرارة وزيادة الفيضانات

وأوضحت أن الحوادث الشديدة التي تحدث في ألمانيا حاليًا، ومن قبل في النرويج وإسكتلندا، كانت مؤشرات شديدة على أن ارتفاع درجات الحرارة، بدأ يؤثر على المنظومة البيئية كلها، وخاصة زيادة حدوث الفيضانات.

وأشارت إلى أنه لا بد من الانتباه إلى أن كل درجة مئوية تخرج زيادة في درجات الهواء يؤدي إلى زيادة وجود بخار المياه في الجو، ويتحول ذلك إلى أمطار زائدة، ومن المحتمل أن يكون العالم غير مؤهل لاستيعاب تلك الكميات من الأمطار. 

 

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