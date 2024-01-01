رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مستشفى 2020

عقدت اللجنة التنسيقية العليا لإدارة مشروع مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام ؛ اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة؛ لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروع وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال اجتماع اللجنة، وجه الدكتور أحمد المنشاوي بسرعة استكمال مشروع مستشفى 2020 الجامعى للأورام، واتخاذ كافة الخطوات التنفيذية فى هذا الشأن، وتسخير الإمكانيات اللازمة لدفع معدلات تنفيذ المشروع، والذى يعد من المشروعات القومية المهمة، والمقام على مساحة (15) ألف متر مربع، وتنفذها جامعة أسيوط؛ بهدف المساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد، وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة منهم من المترددين على معهد جنوب مصر للأورام ومستشفيات أسيوط الجامعية وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الاجتماع حجم تقدم الأعمال في المشروع باعتباره مشروعا قوميا ضخما؛ كما ناقش الاجتماع اخر المستجدات، واستعراض الموقف التنفيذى للمشروع لوضع رؤية يتم من خلالها استهداف إنجاز مملوس، والتأكيد على أهمية تنفيذه وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، ودفع عجلة العمل للإنتهاء من مبانى المرحلة الأولى، موضحاَ أنه جارى العمل خلال الفترة الحالية بمرحلة الخوازيق (الأساسات العميقة لكامل المسطح)، ومرحلة الخدمات الكهروميكانيكية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة مشروع مستشفى 2020 لعلاج الأورام، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، و الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة ، والدكتور عبدالمنطلب محمد على مدير المشروع ،والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالى لرئيس الجامعة، أسامة السيد الأمين المساعد للجامعة، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن كامل مدير عام الإنشاءات، ومديرى الإدارات، والمختصين بالعمل.