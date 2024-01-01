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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن تقديره لقضاة المحكمة الدولية بلبنان

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.

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جاء ذلك علي خلفية اغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع نهاية عام ٢٠٢٣ وفي بيان منسوب إلى المتحدث الأممي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 فبراير 2005 والهجمات المرتبطة به وأسرهم.

 

تم إنشاء المحكمة الخاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1757 عام 2007 لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، من بين 22 شخصا آخرين وإصابة 226 آخرين. كما امتد اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" بهجوم 14 فبراير 2005.

 

عقدت المحكمة الخاصة إجراءات غيابية وأدانت ثلاثة أشخاص - وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي  وحكمت عليهم بخمسة أحكام متزامنة بالسجن المؤبد.

 

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