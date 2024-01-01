الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية لحيازتهم 90 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

 

اختلفوا علي ثمن المخدرات .. حبس عاطل قتل شاب بشبرا الخيمة

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

نجحت الأجهزة الأمنية فيما يلى:

 

ضبط (تاجر سجائر، قائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية ، بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهم(63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع").

ضبط (مالك محل، عامل- مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهما (27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

مواد متعلقة

القبض على هارب من 186 سنة سجن

إحباط ترويج 1090 قاروصة سجائر مهربة جمركياً

إيجابية 7 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين

ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان

إحباط ترويج كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بالإسكندرية

الداخلية تضبط قضية تهريب ألعاب نارية

الجريدة الورقية