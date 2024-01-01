سقوط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية لحيازتهم 90 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

نجحت الأجهزة الأمنية فيما يلى:

ضبط (تاجر سجائر، قائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية ، بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهم(63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع").

ضبط (مالك محل، عامل- مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهما (27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.