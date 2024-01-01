الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط شخص لتداوله عملات رقمية مشفرة بطريقة غير مشروعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (لاب توب –هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

 

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