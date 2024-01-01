الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر تواجه موريتانيا في ربع نهائى البطولة العربية لكرة السلة.. اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام اليوم مباريات دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة ، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل ، بمشاركة منتخبات الجزائر والإمارات وتونس والصومال وليبيا والكويت ومصر وموريتانيا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الموريتانى فى تمام السابعة و النصف من مساء اليوم ، بينما جاءت مواعيد باقى مباريات دور الثمانية بالبطولة كالتالي:-

– منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

– منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الصومال في تمام الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة .

– منتخب ليبيا يلتقي مع نظيره منتخب الكويت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن  تقام مباريات الدور قبل النهائي غدا الثلاثاء ، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016

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