محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل الليلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة نجمنا الدولي محمد صلاح، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يستضيف نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الأنفيلد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

ليفربول يبحث عن الابتعاد بالصدارة

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بالصدارة عن أستون فيلا، الذي يمتلك عدد النقاط نفسه في المركز الثاني، بفارق الأهداف، واستغلال تعثر فريق آرسنال بعد خسارته أمس.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، في حين يمتلك نيوكاسل يونايتد 29 نقطة في المركز التاسع.