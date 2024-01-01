بعد تثبيت تحديث iOS 17.2.1.. مستخدمو آيفون يواجهون مشكلات في الاتصال الخلوي

طرحت Apple تحديث برنامج iOS 17.2.1 الشهر الماضي لتقديم "إصلاحات مهمة للأخطاء". أثناء طرح التحديث، هذا ما قالته شركة آبل في معظم البلدان. ومع ذلك، بعد وقت قصير من إصدار التحديث، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو إن التحديث يعالج مشكلة يمكن أن تتسبب في استنزاف البطارية بشكل أسرع في ظل ظروف معينة" في كل من الصين واليابان. والآن، يدعي تقرير جديد أن iOS لقد فعل 17.2.1 أكثر من مجرد إصلاح خطأ استنزاف البطارية.



كيف يؤثر تحديث iOS 17.2.1 على المستخدمين



وفقًا لتقرير صادر عن BGR، أدى التحديث الأخير أيضًا إلى قطع اتصال iPhone. يدعي التقرير أن بعض المستخدمين توجهوا إلى منصة مناقشات مجتمع الدعم من Apple للشكوى من أن أجهزة آيفون الخاصة بهم لم تعد قادرة على الاتصال بمزود الخدمة الخلوية بعد تحديث أجهزتهم إلى iOS 17.2.1.

أحد مستخدمي آيفون، كان التحديث الذي تم إصداره لإصلاح استنزاف البطارية يتسبب في استنزاف البطارية. وكتب: “بعد تحديث جهاز iPhone الخاص بي الليلة الماضية إلى 17.2.1، لم يعد بإمكاني الاتصال بمزود الشبكة الخاص بي. حاولت إعادة تعيين وما زال لا يعمل! محبط جدا. لقد وثقنا بشركة Apple وiPhone لسنوات، لكن الآن لست متأكدًا تمامًا.

وقال مستخدم آخر على نفس الموقع: "بعد تثبيت هذا التحديث أواجه مشكلات تتعلق بالسخونة واستنزاف البطارية في هاتفي iPhone 15. هل لدينا أي حل لهذا؟"

يشير هذا إلى أن بعض هواتف سلسلة iPhone 15 تعاني أيضًا من "المشكلات الحرارية" وترتفع درجة حرارتها مرة أخرى.



حلول مؤقتة لإصلاح المشكلات



يقترح التقرير أيضًا بعض الحلول التي ذكرها مستخدمو iPhone على موقع مناقشات مجتمع دعم Apple:

إعادة ضبط إعدادات الشبكة: انتقل إلى الإعدادات > عام > نقل أو إعادة ضبط iPhone > إعادة تعيين > إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

إعادة ضبط المصنع: تأكد من عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك مؤخرًا قبل القيام بذلك. اتبع التوجيهات المذكورة أعلاه باستثناء أنه بدلاً من تحديد إعادة ضبط إعدادات الشبكة في النهاية، قم بمسح كل شيء.

حذف جميع ملفات تعريف VPN: انتقل إلى الإعدادات > عام > VPN وإدارة الأجهزة > VPN (اضغط على "i" في ملفات تعريف VPN) > حذف VPN.

يمكن للمستخدمين أيضًا محاولة تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17.3 والذي تم طرحه أيضًا. نظرًا لإصدار الإصدار التجريبي العام من iOS 17.3 قبل iOS 17.2.1، فإن تثبيت هذا الإصدار قد يخلص المستخدمين من خطأ الاتصال.



كيفية تنزيل أحدث إصدار تجريبي عام من iOS 17.3



أولاً، انتقل إلى beta.apple.com. اضغط على زر التسجيل التجريبي وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور الخاصين بك. ثم انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج واضغط على مربع تحديثات بيتا بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة. حدد iOS 17 Public Beta وستتلقى أحدث إصدار تجريبي من iOS 17.3 للتثبيت.

ومع ذلك، قبل تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 17.3، يجب على المستخدمين أن يتذكروا أن الإصدارات التجريبية غير مستقرة ويجب عليهم البقاء في البرنامج التجريبي حتى يتم إصدار الإصدار النهائي من iOS 17.3.