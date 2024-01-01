التضامن الاجتماعي بسوهاج تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2024

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج برئاسة محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة عن فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظة، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير - دكتوراه"، وأم من داخل قرى مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

ولمن ترغب بالترشح في المسابقة التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابعة لها لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.