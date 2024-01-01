ملخص Uber 2023.. معرفة كيفية سفرك على مدار عام

Uber هي أحدث شركة تقدم ملخصًا لكيفية سفر المستخدمين في عام 2023، أصدرت Spotify وApple Music وYouTube مؤخرًا ملخصاتهم السنوية حيث قاموا بجمع وإدراج عادات الاستماع لمستخدميهم وأغانيهم المفضلة والبيانات الأخرى بطريقة ممتعة.

كيفية الوصول إلى ملخص أوبر 2023



إذا كنت من مستخدمي Uber العاديين، فإليك كيفية الوصول إلى الملخص الخاص بك على تطبيق Uber.

افتح تطبيق أوبر، ثم قم بالتمرير لأسفل للعثور على البطاقات المستقلة التي توفر معلومات عن العروض

اضغط على بطاقة "خلاصة 2023 هنا" وستفتح لك ثلاث شرائح.

توفر هذه الشرائح معلومات عن "مغامرات" المستخدمين على مدار السنة!

على سبيل المثال، سيخبرك عدد المشاوير التي أكملها المستخدم في عام 2023 وعدد الأيام التي سافر فيها المستخدم. علاوة على ذلك، في حالتنا، كان يوم الجمعة هو "اليوم المفضل للسفر".



تتضمن المعلومات الأخرى الرحلة الأولى في العام وفي أي منطقة. ستوفر أوبر أيضًا بيانات حول عدد الدقائق التي قضاها الركوب مع أوبر، وعدد الكيلومترات التي تم قطعها والمدن التي زارها المستخدمون أثناء الركوب في أوبر.

وأخيرا، هناك معلومات عن نظام التصنيف. ستخبرك أوبر بعدد المشاوير التي حصلت على تصنيف 5 نجوم أو الوضع المفضل أو خدمة السفر داخل أوبر.

مؤخرًا، أصدرت الشركة أيضًا تقريرًا قدمت فيه نظرة ثاقبة حول كيفية قيام الهنود بـ "Ubered" خلال العام. المدن التي لديها أكبر عدد من رحلات أوبر في عام 2023 هي دلهي-إن سي آر وبنغالور وحيدر أباد ومومباي وبيون وكولكاتا.

بالإضافة إلى ذلك، تصدرت منطقة دلهي منطقة العاصمة الوطنية (NCR) المجموعة بأكبر عدد إجمالي من المشاوير، كما استخدم المقيمون في منطقة دلهي منطقة العاصمة الوطنية (NCR) أكبر عدد من المشاوير لأكبر عدد من رحلات ساعات العمل المحجوزة. ومع ذلك، تفوقت مومباي على منطقة دلهي-إن سي آر من حيث حجز معظم الرحلات في وقت متأخر من الليل، كما حجز سكان كولكاتا أكثر من غيرهم لشركة أوبر في عطلات نهاية الأسبوع.